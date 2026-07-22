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        Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı 50 mahallede su tankeri konuşlandırıldı

        Tekirdağ'da, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla 50 mahalleye su tankeri dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:05 Güncelleme:
        Tekirdağ'da orman yangınlarına karşı 50 mahallede su tankeri konuşlandırıldı

        Tekirdağ'da, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce orman yangınlarına karşı tedbir amacıyla 50 mahalleye su tankeri dağıtıldı.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Orman İşletme Şefliği'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, küresel ısınma nedeniyle son yıllarda hava sıcaklıklarının arttığını ve bunun orman yangını riskini yükselttiğini söyledi.

        Geçen yıl yaşanan yangınların ardından orman köylerine su tankeri hibe edilmesine karar verildiğini belirten Soytürk, yangınlara ilk aşamada müdahale edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Mayıs ayında 10 su tankerinin dağıtıldığını aktaran Soytürk, bugünkü programda 50 tankerin teslim edileceğini, ilerleyen dönemde 30 tankerin daha dağıtılmasının planlandığını belirtti.

        İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise Orman Genel Müdürlüğünün orman köylülerine yönelik desteklerinin sürdüğünü belirtti.

        Artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine karşı önlem amacıyla su tankerlerinin dağıtıldığını ifade eden Derince, "Tankerler kırsal alan, ot ve orman yangınlarına ilk müdahalenin yanı sıra kuraklık dönemlerinde acil su temininde de kullanılacak. Program kapsamında bugün Malkara'da 20, Süleymanpaşa'da 11, Şarköy'de 11, Saray'da 6 ve Hayrabolu'nda 2 olmak üzere toplam 50 orman mahallesine su tankeri teslim edilecek." dedi.

        Konuşmaların ardından yangın ve su tankerlerinin kullanımı konusunda eğitim alan mahalle muhtarlarına sertifikaları verildi.

        Daha sonra, su tankerleri muhtarlara teslim edildi.















        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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