Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz dönemi kapsamında Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de çeşitli atölye ve kurslardan oluşan yaz okulu programı düzenleyeceğini duyurdu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda plates ve dans, Almanca konuşma kulübü, tekstil ürünleri dikim atölyesi, kumaş çanta dikim atölyesi, yazlık giyim atölyesi, seramik tutkal tasarım atölyesi ve ebru sanatı atölyesi yer alacak.



Her yaştan vatandaşın katılımına açık olarak planlanan etkinliklerin Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de gerçekleştirileceği bildirildi.



Programlara ilişkin ayrıntılı bilgi ve kayıt işlemlerinin ALO 153 Candan Çözüm Merkezi üzerinden yapılabileceği belirtildi.



- NKÜ Rektörü Şahin'den TESKİ'ye ziyaret



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Onur Özgül'ü ziyaret etti.



TESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Özgül'ün makamında gerçekleştirilen ziyarette kurumlar arası iş birliği, ortak projeler ve Tekirdağ'ın gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.



Görüşmede, kentin geleceğine yönelik hayata geçirilebilecek projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu ve karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.



- Üretici bağlarında inceleme yapıldı



Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeli, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki üretici bağlarında saha ziyareti gerçekleştirdi.



Enstitüden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde üreticilerle bir araya gelen ekipler, bağlarda görülen hastalık durumlarını yerinde inceledi.



Üreticilerin karşılaştıkları sorunların da değerlendirildiği ziyaretlerde, çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.



Saha incelemeleri kapsamında bağlardaki mevcut durum tespit edilirken, üreticilere hastalıklarla mücadele ve bağ bakımı konusunda teknik bilgilendirme yapıldı.

