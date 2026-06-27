Tekirdağ'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü. Kırkgöz Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

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