Tekirdağ'da otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kamerada

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı. Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde H.A.T. idaresindeki 34 FMM 539 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan M.F.D'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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