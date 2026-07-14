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        Tekirdağ'da otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kamerada

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Tekirdağ'da otomobilin bisikletli çocuğa çarpması kamerada

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde H.A.T. idaresindeki 34 FMM 539 plakalı otomobil, bisikletiyle yola çıkan M.F.D'ye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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