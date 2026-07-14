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        Tekirdağ'da etkili olan doludan 35 bin dekar tarım alanı zarar gördü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün etkili olan dolunun zarar verdiği yaklaşık 35 bin dekarlık tarım alanında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Tekirdağ'da etkili olan doludan 35 bin dekar tarım alanı zarar gördü

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün etkili olan dolunun zarar verdiği yaklaşık 35 bin dekarlık tarım alanında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

        Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, beraberindeki il ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleriyle doludan etkilenen Ferhadanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli mahallelerinde incelemelerde bulundu.

        Üreticilerle bir araya gelen Aksoy, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin dün akşamdan itibaren sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Kanola ve karpuz ekili alanlarda ise TARSİM ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarının başladığını aktaran Aksoy, "Yaklaşık 35 bin dekarlık alanda zarar oluştu. En fazla etkilenen mahalleler Ferhadanlı, Hacıköy, Ahmedikli ve Güveçli oldu. Diğer mahallelerimizde önemli bir hasar bulunmuyor." dedi.

        Aksoy, şiddetli dolu nedeniyle tarım arazilerinin çamurla kaplandığını ve ürünlerin ıslandığını ifade ederek, bu nedenle özellikle ayçiçeğinde sağlıklı hasar tespiti yapılabilmesi için iki gün bekleneceğini dile getirdi.

        Hazırlanacak hasar tespit raporlarının Cumhurbaşkanlığına hızla iletileceğini belirten Aksoy, TARSİM ve devlet destekleriyle üreticilerin zararlarının karşılanması için gerekli sürecin yürütüleceğini aktardı.

        Aksoy, doludan etkilenen çiftçilerin vakit kaybetmeden ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiğini belirterek, "Bildirim yapılmayan alanlar eksik kalabilir. Bu durum ödemelerin gecikmesine ve üreticilerimizin mağdur olmasına neden olabilir. Çiftçilerimiz en kısa sürede ilçe müdürlüklerimize müracaat ederse gerekli işlemleri hızla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Ferhadanlı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Kader Filiz de bütün karpuzlarının doludan dolayı zarar gördüğünü, zararlarının giderilmesi için yetkililerden destek beklediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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