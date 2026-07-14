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        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca madalya sayısını 55'e yükseltti

        Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 4 altın ve 3 bronz madalya kazanan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, kariyerindeki toplam madalya sayısını 55'e çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca madalya sayısını 55'e yükseltti

        Bulgaristan'da düzenlenen Down Sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası'nda 4 altın ve 3 bronz madalya kazanan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, kariyerindeki toplam madalya sayısını 55'e çıkardı.

        Geçen ay gerçekleştirilen şampiyonada 7 farklı branşta mücadele eden Emirhan, yarıştığı tüm kategorilerde kürsüye çıkarak 7 madalya kazanma başarısı gösterdi.

        Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu, organizasyonda elde ettiği 4 altın ve 3 bronz madalyayla kariyerine yeni başarılar ekledi.

        Şampiyona öncesinde 48 madalyası bulunan Emirhan Akçakoca, Bulgaristan'daki organizasyonda kazandığı 7 madalyayla toplam madalya sayısını 55'e yükseltti.

        Başarılı performansıyla dikkati çeken Emirhan, uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmeyi sürdürdü.

        Milli sporcu Emirhan Akçakoca, AA muhabirine, dünya şampiyonasında mücadele etmenin ve Türkiye'yi temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

        Şampiyonanın atmosferinden çok etkilendiğini belirten Emirhan, "Rakiplerim güçlü olmasına rağmen 7 branşta yarışıp 7 madalya kazandım. Madalyalarımı alırken Türk bayrağını dalgalandırmak benim için çok özel bir duyguydu. Orada 7 kez Türk bayrağını dalgalandırdım, 7 kez madalya kazandım. Dünya Şampiyonası kolay kazanılan bir organizasyon değil. Bu başarıda ailemin, antrenörümün ve arkadaşlarımın büyük desteği var. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.

        Emirhan Akçakoca, elde ettiği başarıların antrenörü Bayram Kırboğa ve kendisine destek veren herkesin emeğini yansıttığını ifade etti.

        Milli sporcunun antrenörü Bayram Kırboğa da Akçakoca'nın şampiyonada yalnızca madalya kazanmakla kalmayıp kişisel derecelerini de geliştirdiğini dile getirdi.

        Bir yıllık çalışmanın karşılığını aldıklarını aktaran Kırboğa, şunları kaydetti:

        "Emirhan bizi yine şaşırtmadı. Özellikle 100 metre ve uzun atlama gibi branşlarda kişisel derecelerini geliştirmesi bizi çok sevindirdi. Bu başarıyı ülkemize armağan etti. Önümüzde Türkiye Şampiyonası ve ardından Avrupa Şampiyonası var. Kısa bir aranın ardından çalışmalarımıza yeniden başlayacağız. Hedefimiz hem derecelerimizi hem de madalya sayımızı artırmak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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