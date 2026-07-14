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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyede

        Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyede

        Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliyede

        Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli adliye sevk edildi.

        Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına aınan 29 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Diğer şüpheliler işlemlerinin ardından Çarkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

        10 Temmuz'da Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmış, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 353 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilmişti.

        Soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tekirdağ, İstanbul, Erzurum, Edirne ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda, 30 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2'si taşınabilir 3 hard disk, SD kart, tablet ve kaçak sigara ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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