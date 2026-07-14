Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir kahramanlık örneğiyle bertaraf ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da milli iradeye sahip çıkarak hain darbe girişimini eşsiz bir kahramanlık örneğiyle bertaraf ettiğini belirtti.

        Soytürk, mesajında, demokratik düzeni, devletin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliği hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin 10'uncu yıl dönümünün idrak edildiğini ifade etti.

        15 Temmuz gecesi devlet kurumlarına sızan hainlerin ve işbirlikçilerinin millete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve hükümete yönelik darbe girişiminde bulunduğunu aktaran Soytürk, dış güçlerin cesaretlendirmesiyle hareket eden darbecilerin milleti esaret altına almayı ve devleti ele geçirmeyi amaçladığını kaydetti.

        Türk milletinin darbe girişiminin ilk anlarından itibaren yaşananları doğru değerlendirdiğini vurgulayan Soytürk, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden toplumun her kesiminin ülkesine sahip çıktığını belirtti.

        Soytürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milletin, büyük bir cesaret göstererek darbe girişimini engellediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Bayrağımızın indirilemez, ezanımızın susturulamaz olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösteren büyük Türk milleti, nereden gelirse gelsin açık ya da gizli tüm saldırıları ve düşmanca kalkışmaları 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da geri püskürtecek inanç, cesaret ve kararlılığa sahiptir.


        Türkiye Cumhuriyeti hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir. 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyor, milli irademize sahip çıkan değerli Tekirdağ’lılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: Cezalar artıyor
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        "Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık"
        "Hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık"
        100 bin kişiyi işten çıkaracak
        100 bin kişiyi işten çıkaracak
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Lindsey Graham'dan boşalan koltuğa kız kardeşi atandı
        Lindsey Graham'dan boşalan koltuğa kız kardeşi atandı
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne destek verdi
        Trump, Suudi Veliaht Prensi'ne destek verdi
        Beyin kökünün 3 boyutlu en detaylı atlası oluşturuldu
        Beyin kökünün 3 boyutlu en detaylı atlası oluşturuldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        108 milyar dolarlık dev birleşmeye eyaletlerden engel
        108 milyar dolarlık dev birleşmeye eyaletlerden engel
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Trump: İran'a saldırılar sürecek, anlaşma mümkün
        Trump: İran'a saldırılar sürecek, anlaşma mümkün
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        Liderlerin tuvalet atıkları neden ülkelerine götürülüyor?
        "Aralarında husumet olmadı"
        "Aralarında husumet olmadı"
        Kahve dünyasının yeni gözdesi: Turkish Latte!
        Kahve dünyasının yeni gözdesi: Turkish Latte!
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı
        'Elite' yıldızları Türkiye'de
        'Elite' yıldızları Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli...
        Tekirdağ merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheli...
        Tekirdağ'da denize giren 1 kişi kayboldu
        Tekirdağ'da denize giren 1 kişi kayboldu
        Tekirdağ'da dolu ayçiçeği ve karpuz tarlalarını vurdu
        Tekirdağ'da dolu ayçiçeği ve karpuz tarlalarını vurdu
        Tekirdağ'da denizde bir kişinin kaybolduğu ihbarı ekipleri seferber etti
        Tekirdağ'da denizde bir kişinin kaybolduğu ihbarı ekipleri seferber etti
        Tekirdağ'da denizde kaybolan kişi aranıyor
        Tekirdağ'da denizde kaybolan kişi aranıyor
        Tekirdağ'da yangın paniği: Yoğun duman üzerine çok sayıda ekip sevk edildi
        Tekirdağ'da yangın paniği: Yoğun duman üzerine çok sayıda ekip sevk edildi