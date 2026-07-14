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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 9 zanlıyı yakaladı.

        Adreslerdeki aramalarda, 2 kilogram 456 gram uyuşturucu madde, 872 gram sentetik uyuşturucu, 701 uyuşturucu hap, 124 uyuşturucu emdirilmiş materyal ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 319 bin 750 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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