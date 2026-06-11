Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 08:34 Güncelleme:
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

        O.Ç. (24) yönetimindeki 59 APD 086 plakalı otomobil, Ergene-Çorlu çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki R.C'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sürücü O.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        Trump: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek
        Trump: Anlaşma olmazsa saldırılar şiddetli şekilde sürecek
        İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi
        İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı, petrol fiyatı yükseldi
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        15 yaşında öldürülmüştü... "Ağabey" husumeti...
        15 yaşında öldürülmüştü... "Ağabey" husumeti...
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?
        "Ozan beyefendilik göstermiş"
        "Ozan beyefendilik göstermiş"
        Bu yıl ortalama ücret zammı ne oldu?
        Bu yıl ortalama ücret zammı ne oldu?
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarıları!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        AI yüzünden işsizlik endişesi büyüyor!
        AI yüzünden işsizlik endişesi büyüyor!
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        Günlerce aranan Dünya Kupası’nı bir köpek buldu!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        Galatasaray'a Fransız dinamo!
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        En düşük emekli maaşına zam geliyor: 23 bin 880 TL olması bekleniyor
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması
        Özcan hakkında nitelikli saldırı soruşturması

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı Rabia, hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı Rabia, hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da 23 ton 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Tekirdağ'da 23 ton 900 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
        Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
        Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlara giriş yasağı (2)
        Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlara giriş yasağı (2)
        Yeniçiftlik'e eğitim yatırımı
        Yeniçiftlik'e eğitim yatırımı
        Tekirdağ'da ormanlara giriş 12 Hazirandan itibaren yasaklandı
        Tekirdağ'da ormanlara giriş 12 Hazirandan itibaren yasaklandı