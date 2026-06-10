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        Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

        Tekirdağve Kırklareli'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

        Tekirdağve Kırklareli'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

        Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda il genelindeki ormanlık alanlara girişler 12 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

        Karar kapsamında belirlenen alanlar dışında ateş yakılması, orman içi ve yakınındaki bölgelerde anız ile bitki örtüsü yakılması ve yangına neden olabilecek havai fişek ile dilek balonu kullanımı yasaklandı.

        Kırklareli Valiliği de meteorolojik şartlar nedeniyle artan yangın riskine karşı kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim’e kadar yasaklandığını duyurdu.

        Açıklamada, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş ve anız yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları istendi.

        Her iki ilde de jandarma ve ilgili ekiplerin denetimlerini artıracağı, kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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