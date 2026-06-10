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        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinde ulaşım ücretlerine yapılacak zam görüşüldü

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinde ulaşım ücretlerine yapılacak zam görüşüldü

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantı, Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner başkanlığında yapıldı.

        Güner, oturumu önceki toplantının tutanak özetinin okunmasıyla başlattı.

        Gündemin ilk bölümünde meclis üyeleri tarafından verilen soru önergeleri ele alındı.

        Toplu ulaşım ücretlerine yönelik zam teklifi görüşülürken, meclis üyeleri arasında değerlendirmeler yapıldı.

        Görüşmeler sırasında söz alan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ulaşım ücretlerine en son kasım ayında zam yapıldığını hatırlatarak, haziran ayında yeniden gündeme gelen yüzde 10'luk artışın hangi kriterlere göre belirlendiğini sordu.

        Akay, Ulaşım Komisyonu'ndan da konuyla ilgili açıklama talep etti.

        Başkan Vekili Güner de Kasım ayında ulaşım ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığı, mevcut dönemde ise yüzde 10'luk artış öngörüldüğü belirtti.

        Tekirdağ'ın, zam öncesinde 30 büyükşehir arasında ulaşım ücretleri bakımından 12. sırada bulunduğu, zam sonrasında ise 8 veya 9. sıraya yükseldiği aktaran Güner, karar alınırken enflasyon ve diğer büyükşehirlerdeki uygulamaların da dikkate alındığı dile getirdi.

        Konuşmaların ardından ulaşım ücretlerine ilişkin gündem maddesi meclis başkanı tarafından oylamaya sunuldu.

        Zam teklifi konusunda yeniden çalışma yapılmasına ve gelecek mecliste yeniden görüşülmesine karar verildi.

        Ardından, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Komisyon kararlarına ilişkin dosyalar meclise sunulurken, bazı gündem maddeleri değerlendirilmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına havale edildi.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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