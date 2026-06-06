Tekirdağ'da plajlarda çevre temizliği yapıldı

Tekirdağ'da çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri sahilde atık topladı.



Asyaport Limanı tarafından düzenlenen etkinlikte, Barbaros Mahallesi'ndeki Barbaros Plajı ve Kumbağ Mahallesi'ndeki Gündal Plajı'nda kıyı temizliği gerçekleştirildi.



Etkinlik kapsamında sahil boyunca pet şişeler, sigara izmaritleri ve çeşitli katı atıklar toplandı.



Çalışmaya, Asyaport çalışanları katıldı.



MSC Grubu Emniyet, Çevre ve Kalite (SEÇ-K) Müdürü Ayşenur Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreci bir liman oldukları için sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.



Her sene bu tür organizasyonlarla güzel etkinlikler düzenlendiğini aktaran Aydın, gönüllülük esasıyla yaptıkları etkinliklele çevreyi koruyarak, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak istediklerini belirtti.

