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        Tekirdağ'da plajlarda çevre temizliği yapıldı

        Tekirdağ'da çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri sahilde atık topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
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        Tekirdağ'da plajlarda çevre temizliği yapıldı

        Tekirdağ'da çevre bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri sahilde atık topladı.

        Asyaport Limanı tarafından düzenlenen etkinlikte, Barbaros Mahallesi'ndeki Barbaros Plajı ve Kumbağ Mahallesi'ndeki Gündal Plajı'nda kıyı temizliği gerçekleştirildi.

        Etkinlik kapsamında sahil boyunca pet şişeler, sigara izmaritleri ve çeşitli katı atıklar toplandı.

        Çalışmaya, Asyaport çalışanları katıldı.

        MSC Grubu Emniyet, Çevre ve Kalite (SEÇ-K) Müdürü Ayşenur Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreci bir liman oldukları için sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyledi.

        Her sene bu tür organizasyonlarla güzel etkinlikler düzenlendiğini aktaran Aydın, gönüllülük esasıyla yaptıkları etkinliklele çevreyi koruyarak, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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