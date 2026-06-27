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        Tekirdağ'da polis memuru yangından kurtardığı kirpiye su verdi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına müdahale eden polis memuru, alevlerin arasından kurtardığı kirpiye su verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Tekirdağ'da polis memuru yangından kurtardığı kirpiye su verdi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına müdahale eden polis memuru, alevlerin arasından kurtardığı kirpiye su verdi.

        Yenice Mahallesi'nde buğday ekili alanda çıkan yangına müdahale için sevk edilen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Müdahale sırasında yangından etkilenen kirpiyi fark eden polis memuru, hayvanı alevlerin arasından kurtararak güvenli bölgeye çıkardı.

        Kirpiye su veren polis memuru, bir süre hayvanın kendine gelmesini bekledi.

        Kendine gelen kirpi daha sonra doğal yaşam alanına doğru uzaklaştı.

        Polis memurunun kirpiye su verdiği anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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