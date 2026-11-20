Prematüre bebeklerin hayata tutunma mücadelesine dikkati çekmek ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmak amacıyla düzenlenen program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, prematüre olarak dünyaya gelen çocuklara başarı ve katılım belgeleri verildi.

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