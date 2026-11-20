Tekirdağ'da prematüre bebekler için farkındalık etkinliği düzenlendi
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Dünya Prematüre Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde Dünya Prematüre Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, prematüre olarak dünyaya gelen çocuklara başarı ve katılım belgeleri verildi.
Etkinlik kapsamında miniklere kep ve mezuniyet önlükleri giydirilerek aileleriyle birlikte özel anlar yaşamaları sağlandı.
Prematüre bebeklerin hayata tutunma mücadelesine dikkati çekmek ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmak amacıyla düzenlenen program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.
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