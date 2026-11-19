Tekirdağ'da motosikletin devrildiği kaza kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkarken yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde motosikleti devrilen kadın sürücü yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akaryakıt istasyonundan çıkarken yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde motosikleti devrilen kadın sürücü yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonundan ayrılan G.Y.A. (22), yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde motosikletten düştü.
Motosikletin sürüklendiği kazada yaralanan sürücüye çevredekiler yardım etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan G.Y.A, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
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