TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde 9 günlükken Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan ve valilik onayıyla yardım kampanyası başlatılan Afra Sıla Koç'un (1) annesi Ayşegül Koç, paranın toplanması halinde kızının tedavisinin yapılacağı Dubai'deki hastanenin 31 Aralık’a kadar geçerli olmak üzere 200 bin dolarlık indirime gittiğini söyledi. Kampanyadan yararlanabilmeleri için 550 bin dolara ihtiyaçlarının olduğunu belirten Koç, "Afra Sıla, sadece yaşamak istiyor. Hayata umut dolu bakarken, lütfen sizler de Afra Sıla'nın ellerinden tutun, onun yarını olun. Çünkü onun tek bir isteği var, hayata sımsıkı sarılmak" dedi.

REKLAM

Kapaklı ilçesinde kamyon şoförü Kamil Koç (33) ile Ayşegül Koç'un (27), Hüseyin Can'dan (7) sonra dünyaya gelen ikinci çocukları Afra Sıla'ya henüz 9 günlükken SMA-1 teşhisi konuldu. Aile, yurt dışındaki gen tedavisi için gerekli olan 1 milyon 815 bin dolar olan tedavi masrafının karşılamak için 13 Kasım 2025'te Tekirdağ Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada şu ana kadar 1 milyon 65 bin dolar toplandı. Bu arada Dubai'deki hastane SMA hastaları için kampanya düzenleyerek 31 Aralık’a kadar geçerli 200 bin dolar indirime gitti. Durumun bildirildiği Koç ailesi yıl sonuna kadar toplanması gereken 550 bin dolar için zamanla yarışa girdi.

REKLAM

'BACAĞINI KIRDI, KISA SÜREDE TOPARLADI'

Afra Sıla'nın annesi Ayşegül Koç, Dubai'deki hastanenin 200 bin dolarlık indirim kampanyası yapmasıyla umutlarının daha arttığını dile getirdi. Kampanyanın düzenli olarak ilerlediğini ancak hastanenin indiriminden yararlanmak için hızlanması gerektiğini söyleyen Koç, "Fizik tedavi sayesinde Afra çok gelişme kaydetti. Boynunu ve başını tutabiliyor, tek başına oturabiliyor. Afra Sıla yaşamak istiyor. Bu yüzden çok mücadele veriyor ve biz büyüklerinden mücadele bekliyor. Resimlerde, videolarda gördüğünüz gibi Afra Sıla boynunu tutabilmesi çok büyük bir gelişmedir. Çünkü Afra, başını bile tutamayan ve oturamayan bir bebekti. Sürekli yatan bir bebekken şu an Allah'a hamdolsun tek başına oturmaya başladı. Fizik sürecimiz oluyor bu süreçte de maalesef ki Afra Sıla bacağını da kırdı. Doktorlarımız 4 hafta ya da 8 hafta içinde toparlayamaz derken, Afra sıla 3 hafta içinde bacağını da toparladı" dedi.

REKLAM

'İNŞALLAH YILBAŞINA KADAR KAMPANYAYI TAMAMLARIZ'

Kızının yaşama tutunmak için büyük bir mücadele verdiğini anlatan Koç, "Afra Sıla, sadece yaşamak istiyor. Hayata umut dolu bakarken, lütfen sizler de Afra Sıla'nın ellerinden tutun, onun yarını olun. Çünkü onun tek bir isteği var, hayata sımsıkı sarılmak. Onun gülüşünde de onu görebilirsiniz aslında. Vatandaşlarımız daha çok duyarlı olmaya başladılar, ellerinden geleni yapmaya çabalıyorlar. Daha çok insana duyurmamız gerekiyor, hayırseverlere olsun. Bu dönemde de iki kardeş için destek istiyorum iki evladım için. Afra Sıla her şeye rağmen hayata direniyor sadece yaşamak istediği için. Abisine aşık bir çocuk abisi oyunlar oynarken hep gözü onda istiyoruz ki iki kardeş ayrılmasın. İnşallah yılbaşına kadar kampanyayı tamamlarız. İlacını aldıktan sonra sağlığına kavuşup koşacak. El birliği ile Afra'ya ilacına götürebiliriz yapmaları gereken sadece Afra Sıla'nın ellerinden tutmak. Bir bebek bu kadar acı çekerken elinden tutmamak olur mu? Hayata bu kadar sımsıkı tutunmaya çalışan, ölümle mücadele eden bir bebek için sessiz olunmaması gerekiyor bence" diye konuştu.

REKLAM

'KARDEŞİMLE OYUN OYNAMAK İSTİYORUM'

Afra Sıla'nın birinci sınıfa giden ağabeyi Hüseyin Can ise "Kardeşimin yaşamasını istiyorum. Onunla oyunlar oynamak istiyorum. Dışarıda birlikte arkadaşlarımla tanıştırmak ve onunla birlikte oynamak istiyorum. Ağabey ve ablalarımdan destek bekliyorum" dedi.