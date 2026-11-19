Grup eleme müsabakalarında NKÜ'nün yanı sıra Düzce Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi takımları mücadele ediyor.

Farklı üniversitelerden gelen sporcuların aynı sahada buluşmasının dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendireceğini vurgulayan Taşan, tüm takımlara başarı diledi.

Üniversitelerin gençlerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyen yaşam alanları olduğunu ifade eden Taşan, sporu kampüs kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Canlı, akademik ve idari personel ile üniversitelerin sporcuları katıldı.

NKÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin stadyumunda gerçekleştirilen müsabakaların açılış töreni 16 Kasım'da düzenlendi.

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