Edinilen bilgilere göre, Yunus G. yönetimindeki 34 UZ 4512 plakalı hafif ticari araç, saat 15.40 sıralarında Kırkkepenekli kavşağında kontrolden çıkıp tarlaya uçarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Yunus G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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