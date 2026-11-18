Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde 59 AAH 667 plakalı motosiklet ile 59 ANV 652 plakalı otomobil çarpıştı.

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