Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi'nde 59 AAH 667 plakalı motosiklet ile 59 ANV 652 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.K. yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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