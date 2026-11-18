Tekirdağ'da hazır beton üreticilerine yönelik denetimlerde standartlara aykırı üretim yaptığı belirlenen 5 işletmeye toplam 7 milyon 188 bin 686 lira idari para cezası uygulandı, 115 beton numunesinden 10'unun standartları karşılamadığı tespit edildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapı malzemelerinin güvenilirliğini sağlamak ve inşaat sektöründe kullanılan ürünlerin teknik standartlara uygunluğunu denetlemek amacıyla il genelindeki 25 hazır beton üreticisine yönelik piyasa gözetimi ve denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde farklı şantiyelerden toplam 115 set taze beton numunesi alındı. Müdürlüğün laboratuvarında yapılan test ve analizlerde 10 deney sonucunun TS EN 206+A2 Beton Standardı'na uygun olmadığı belirlendi.

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Yapılan değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı üretim gerçekleştirdiği tespit edilen 5 hazır beton üreticisine toplam 7 milyon 188 bin 686 lira idari para cezası kesildi.