Tekirdağ'da ara tatil için düzenlenen çocuk şenliğinde minikler, çeşitli etkinliklerle hem eğleniyor hem de yeni deneyimler kazanıyor.

Süleymanpaşa Belediyesince ara tatil dolayısıyla düzenlenen şenlikte çocuklar, eğlenceli ve öğretici atölyelere katılarak tatilin keyfini çıkarıyor.

Etkinlik programında masal kahramanlarının yer aldığı tiyatro gösterileri de düzenleniyor.

​​​​​​​Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da şenlik alanını ziyaret ederek çocuklar ve aileleriyle sohbet etti, etkinliklere katılan çocukların heyecanına ortak oldu.

Nallar, burada yaptığı açıklamada, ara tatilde çocukların hem eğlenebileceği hem de yeni şeyler öğrenebileceği etkinlikler hazırladıklarını belirtti.

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Çocukların yüzündeki mutluluğun kendileri için en büyük motivasyon olduğunu ifade eden Nallar, "Her ara tatilde düzenlediğimiz çocuk şenliğinde evlatlarımızla bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Onların güzel vakit geçirmesi, yeni deneyimler kazanması ve tatillerini verimli değerlendirmesi bizim için çok kıymetli. Tüm çocuklarımızı etkinliklerimize bekliyoruz." dedi.

Belediye tarafından düzenlenen Ara Tatil Şenliği'ndeki etkinlikler tatil boyunca devam edecek.