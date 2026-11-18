Tekirdağ Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören psikiyatri hastalarının rehabilitasyon çalışmaları kapsamında hazırladığı resim ve el sanatları, düzenlenen sergiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde "Hayatın içinde tüm renkler" sloganıyla gerçekleştirilen sergide, hastaların el emeğiyle hazırladığı tablolar, boyalı deniz taşları, örgü ürünleri ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çeşitli el sanatları eserleri sergilendi. Serginin açılışında konuşan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeki Vatansever, merkezde şizofreni, bipolar bozukluk ve benzeri kronik ruhsal hastalıkları bulunan bireylere yönelik psikososyal destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunulduğunu belirtti. Merkezde psikiyatri uzmanı, psikolog, hemşire ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekiple multidisipliner bir anlayışla hizmet verdiklerini aktaran Vatansever, bireysel görüşmelerin yanı sıra grup çalışmaları, psikoeğitimler, aile eğitimleri ve sosyal becerileri geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. El sanatları, resim ve uğraşı terapileri aracılığıyla danışanların üretkenliklerini ve özgüvenlerini artırmayı, aynı zamanda toplumsal yaşama katılımlarını desteklemeyi hedeflediklerini kaydeden Vatansever, sergide yer alan eserlerin danışanların rehabilitasyon sürecinde ortaya koyduğu emek ve çalışmaların ürünü olduğunu söyledi. Vatansever, düzenlenen etkinliğin danışanların üretimlerini toplumla buluşturmasının yanı sıra sosyal katılımlarını ve aidiyet duygularını güçlendirmeyi amaçladığını dile getirdi.

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Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, psikiyatri hastalarının hazırladığı eserleri inceledi. Sergi 3 gün boyunca Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açık olacak. Serginin açılışına Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.