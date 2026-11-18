Olay, saat 03.00 sıralarında, Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana geldi. Binanın 3'üncü katında oturan Y.K., bir arkadaşıyla görüntülü konuşmak üzere balkona çıktı. Y.K., telefonla konuşurken yaslandığı demir korkuluğun kopup yerinden çıkmasıyla beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.K., kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin ise bulunmadığı öğrenildi.

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