Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ortakları arasında yer aldığı "SG4Y-CLIMATE - İklim Eyleminde Gençlik Katılımı İçin Akıllı Yönetişim" projesi kapsamında, iklim değişikliğiyle mücadele ve gençlerin yerel karar alma süreçlerine katılımının artırılması amacıyla iki günlük çalıştay düzenlendi.

Yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve gençlerin katıldığı çalıştayda, çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliğine uyum, akıllı yönetişim ve toplumsal katılım konuları ele alındı.

Çalıştayın ilk gününde "Akıllı Yönetişim Metodolojisi Paydaş Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Program, katılımcıların "Tekirdağ'da Çözülmesini İstediğim Bir İklim Sorunu" başlıklı panoya görüş ve önerilerini yazmasıyla başladı.

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Açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Birim Başkanı Nilgün Erkmen Göktaş, çalıştayın amacı ve beklenen sonuçları hakkında bilgi verdi.

Proje Koordinatörü Nazım Güveloğlu ve TYCCA temsilcisi, projenin hedefleri ile gençlerin iklim eylemindeki rolünü anlattı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatih Konukcu "Trakya Tarım Eylem Planı: İklim Değişikliği, Su ve Tarımsal Dayanıklılık", Prof. Dr. Murat Özyavuz "COP31 Süreci: Yeşil Alan Dostu Dirençli Kentler", Doç. Dr. Miray Özden ise "Yönetişim Alanındaki İyi Uygulama Örnekleri" başlıklı sunumlar yaptı.

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Programda ayrıca İstanbul Enerji AŞ temsilcisi tarafından Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hakkında bilgilendirme yapıldı.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi uzmanları da akıllı yönetişim metodolojisini tanıttı.

Dr. Özlem Değerli ve TYCCA üyelerinin yürüttüğü atölyelerde, paydaşların iklim yönetimine katılımını artıracak yöntemler ve yerel sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.