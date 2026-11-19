Tekirdağ ve Çorlu'da unlu mamuller sektörünün temsilcileri, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 1. Meslek Komitesi üyeleri, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay'ın ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası unlu mamuller sektörü temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda, sektörün karşılaştığı sorunlar, üretim ve işletme süreçlerinde yaşanan sıkıntılar ile çözüm bekleyen konular ele alındı.

Katılımcılar, sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri doğrultusunda çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

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Üyelerin sorun ve taleplerine yönelik istişare toplantılarının sürdürüleceğini bildirildi.