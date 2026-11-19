Çocukların yoğun ilgi gösterdiği oyunda dostluk ve paylaşmanın önemi eğlenceli bir anlatımla sahneye taşındı.

Kapaklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kocaeli Sanat Fabrikası işbirliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar tiyatro oyununu izledi.

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