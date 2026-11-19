Tekirdağ'da yaşayan Pertev Aslan, ahşabın doğal renk ve dokusunu kullanarak hazırladığı üç boyutlu Hacivat ve Karagöz figürleriyle geleneksel Türk gölge oyunu kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Geleneksel kültürel değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan Aslan, ahşap işçiliğiyle ortaya koyduğu eserlerde Hacivat ve Karagöz karakterlerini farklı bir yorumla yeniden canlandırıyor.

Ahşabın doğal renklerini koruyarak hazırladığı üç boyutlu çalışmalarda karakterlerin kendine özgü özelliklerini ön plana çıkaran Aslan, kültürel mirasın unutulmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Karagöz figürünü tamamlayan Aslan, son olarak Hacivat çalışmasını da bitirdi. Eğitici ve öğüt verici yönüyle öne çıkan Hacivat ile mizahi kişiliğiyle tanınan Karagöz’ü eserlerinde buluşturan Aslan, geleneksel sanatın tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

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Aslan, AA muhabirine, Hacivat ve Karagöz’ün Türk kültürünün önemli değerleri arasında yer aldığını söyledi.

Bu karakterleri ahşap sanatına taşıyarak kültürel mirasa katkı sunmak istediğini belirten Aslan, "Hacivat ve Karagöz kültürümüzün çok önemli parçası ve kültürümüzün değerleri. Sahip çıkmak için bu eserlere başladım." dedi.

Hacivat’ın eğitici söylemleriyle, Karagöz’ün ise alaycı ve mizahi yönüyle öne çıktığını anlatan Aslan, eserlerini gelecek nesillere kültürel miras bırakma düşüncesiyle hazırladığını ifade etti.

Aslan, "Her ülkenin kendine göre Hacivat ve Karagöz'ü var. Bizim kültürümüzde çok ön planda. Ön planda olmasının sebebi bizim gibi sanatçıların buna önem vermesi. Bu çalışmayla kültürümüzü ileri taşımanın mücadelesi içerisindeyiz. İyi yol aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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Hacivat figürünün katıldığı sergilerde vatandaşlardan ilgi gördüğünü aktaran Aslan, geleneksel Türk gölge oyununun yaşatılması için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.