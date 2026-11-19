Hayrabolu'da 85 yaşındaki emekli öğretmen unutulmadı
Hayrabolu'da yaşayan 85 yaşındaki emekli öğretmen Zeki Soyerin, 40 yıllık meslek hayatında Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaparak çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sundu.
Hayrabolu'da yaşayan 85 yaşındaki emekli öğretmen Zeki Soyerin, 40 yıllık meslek hayatında Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yaparak çok sayıda öğrencinin yetişmesine katkı sundu.
Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi Temel, Soyerin ile bir süre sohbet ederek geçmiş yıllardaki eğitim hatıralarını dinledi. Temel, uzun yıllar eğitim hizmetinde bulunarak nesillerin yetişmesine katkı sunan emekli öğretmen Zeki Soyerin'e teşekkür ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli öğretmen Zeki Soyerin, "Öğretmenler Günü vesilesiyle hatırlanmak, ziyaret edilmek ve yıllar sonra eğitim camiasının bir parçası olarak unutulmadığımı görmek beni çok duygulandırdı. Bu anlamlı ziyaretten dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi Temel'e teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyaret sonunda Temel, emekli öğretmen Soyerin'e çiçek takdim etti.
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