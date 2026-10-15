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        Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 16 adrese eş zamanlı düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 16 adrese eş zamanlı düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma doğrultusunda, 11 kişiye ait 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ile 334 fişek ve 31 kartuş ele geçirildi.

        Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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