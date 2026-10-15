Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı

Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ile 334 fişek ve 31 kartuş ele geçirildi.

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