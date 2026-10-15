Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 16 adrese eş zamanlı düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 16 adrese eş zamanlı düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bireysel silahlanmayla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma doğrultusunda, 11 kişiye ait 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ile 334 fişek ve 31 kartuş ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
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