Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Giriş: 21.11.2026 - 20:36 Güncelleme:
Tekirdağ'da sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte aniden başlayan sağanak, akşam saatlerinde yer yer şiddetini artırdı.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerle yağıştan korunmaya çalıştı.
Yağışın, gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.
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