Tekirdağ'da çocuklara su verimliliği, çevre ve iklim değişikliği konularında farkındalık kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesinden hizmet alan çocuklar katıldı.

Etkinlikte çocuklara su kaynaklarının verimli kullanılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğinin etkileri hakkında bilgi verildi.

Programda ayrıca ziraat, gıda ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekimlerin görev ve sorumlulukları anlatıldı.

Etkinlik, çocukların balmumundan mum yapmasıyla sona erdi.