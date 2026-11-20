Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edilen şüphelilerden B.A. ve F.A.B. tutuklandı, E.A. adli kontrol şartıyla M.I. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sürücü ile araçta bulunan B.A. (18), E.A. (22) ve F.A.B. (23) gözaltına alındı.

M.I'nın (33) kullandığı araçta yapılan aramada bir Kalaşnikof marka tüfek, bir şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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