Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle yeni bir siyasi yolculuğa başladığını duyurdu. Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ'a hizmet etme hedefinin değişmediğini vurguladı.

Başkan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı rozetle yeni bir siyasi yolculuğa adım attığını belirtti.

Kendisini samimiyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti ailesine ve süreçte kendisine destek verenlere teşekkür eden Yüceer, siyasetin merkezinde her zaman insan, memleket sevgisi ve hizmet sorumluluğunun bulunduğunu ifade etti.

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Tekirdağ'ın kendisi için öncelikli olmaya devam edeceğini belirten Yüceer, kentin potansiyelini ortaya çıkarmak, vatandaşların beklentilerine daha güçlü karşılık vermek ve Tekirdağ'ın hak ettiği yatırımları hayata geçirmek için çalışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Yeni dönemin Tekirdağ ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Yüceer, açıklamasını, "Yolumuz da hedefimiz de Tekirdağ'a hizmet" sözleriyle tamamladı.