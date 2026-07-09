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        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 11:56 Güncelleme:
        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor

        Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.

        Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına ve parklardaki kamelyalara sığındı.

        Bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

        Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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