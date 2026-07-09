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        Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 24 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da jandarmanın geçen ay düzenlediği uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 215 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Tekirdağ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 24 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da jandarmanın geçen ay düzenlediği uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 215 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, geçen ay uyuşturucu ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen bazı adreslerde yapılan aramalarda, 16 tabanca, 982 tabanca fişeği, 16 av tüfeği, 713 uyuşturucu hap, 200 gram sentetik uyuşturucu, 15 cep telefonu, 6 bilgisayar, hassas terazi, 10 sahte plaka, 3 sahte belge, 180 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 65 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Operasyonlarda 215 şüpheli gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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