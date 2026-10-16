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        Tekirdağ'da Sağlıklı Hayat Akademisi düzenlendi

        Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Tekirdağ'da Sağlıklı Hayat Akademisi düzenlendi

        Tekirdağ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline yönelik Sağlıklı Hayat Akademisi eğitimi gerçekleştirildi.

        Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanlığının "Saha Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri" programı kapsamında, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime kurum personeli katıldı.

        Programda katılımcılara koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, koruyucu ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme ve fazla kiloyla mücadele, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz konularında bilgi verildi.

        Eğitimde ayrıca kanser taramaları ve erken teşhis, akılcı ilaç kullanımı, kronik hastalıklar, teknoloji bağımlılığı, ruh sağlığı, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar ele alındı.

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        Sağlıklı yaş alma ve yaşlı sağlığı, acil durum yönetimi ve temel ilk yardım ile toplum sağlığında iletişim becerileri konularında da bilgilendirme yapıldı.

        Galeri
        Galeri

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