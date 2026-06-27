Tekirdağ'da şehit polisler için mevlit okutuldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için mevlit programı düzenlendi.



Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak şehit polis memurları için dua edildi.



Programa, Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, kurum müdürleri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.



Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki iş merkezine hakkında psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın bölgede olduğuna dair ihbar üzerine 17 Mayıs'ta polis ekipleri sevk edilmişti.



İş merkezine giden polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğrayarak şehit olmuştu.

