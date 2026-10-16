Tekirdağ'da tarımsal kuraklıkla mücadele tedbirleri görüşüldü

Ayrıca, 2027 yılı eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar ile gelecek dönemde yapılması planlanan faaliyetler değerlendirilerek çeşitli kararlar alındı.

Toplantıda, yeni tarım döneminde kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla alınacak tedbirler ele alındı. Kurumlar arasındaki işbirliği, sorumlulukların belirlenmesi ve görev dağılımı konuları da görüşüldü.

Vali Yardımcısı Dr. Harun Kaya başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Brifing Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2025-2026 tarım yılı değerlendirildi, 2026-2027 dönemi için güncel durum analizi yapıldı.

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