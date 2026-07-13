Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Tekirdağ'da tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Recep G. (71) idaresindeki 34 JB 0430 plakalı otomobil, Sarılar Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Recep G. ile araçta bulunan B.G. (13), V.G. (42), H.B.G. (15) ve N.G. (9), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        ABD Başkanı Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        Özel yarın mahkemeye başvuracak
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Aşırı sıcaklar zayıflama iğnesi ve insülini etkileyerek sağlığı riske atabilir
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        Avrupa'da haziran sıcakları 10 binden fazla can aldı
        2 kadının da kalbi durdu!
        2 kadının da kalbi durdu!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Ateşkes bilmecesi sonrası Avrupa'da jet yakıtı krizi kapıda
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Sıcak hava dalgası ihracata yansıdı
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Ugochukwu, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Okan Buruk bir kez daha tarihe geçti!
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da otomobil beton bloğa çarparak tarlaya devrildi: 3'ü çocuk 5 yar...
        Tekirdağ'da otomobil beton bloğa çarparak tarlaya devrildi: 3'ü çocuk 5 yar...
        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı
        Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşu törenlerle kutlandı
        Ayçiçeği tarlasına devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı
        Ayçiçeği tarlasına devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı
        Tekirdağlı milli badmintoncudan altın ve bronz madalya
        Tekirdağlı milli badmintoncudan altın ve bronz madalya
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 113. yılı törenle kutlandı
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 113. yılı törenle kutlandı
        Tekirdağ polisi havadan, karadan ve denizden huzur uygulaması gerçekleştird...
        Tekirdağ polisi havadan, karadan ve denizden huzur uygulaması gerçekleştird...