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        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 113. yılı törenle kutlandı

        Tekirdağ'ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 113. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Tekirdağ'ın kurtuluşunun 113. yılı törenle kutlandı

        Tekirdağ'ın Bulgar işgalinden kurtuluşunun 113. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


        Atatürk Harf İnkılabı Anıtı önünde tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Daha sonra Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, anıta çelenk sundu.

        Nallar, Tekirdağ'ın kurtuluşunun 113. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını aktaran Nallar, "Bu anlamlı gün yalnızca bir şehrin özgürlüğüne kavuştuğu tarih değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık aşkının, vatan sevgisinin ve sarsılmaz iradesinin en güçlü nişanelerinden biridir." dedi.

        Nallar, kentin tarih boyunca özgürlüğü için büyük bedeller ödemiş bir kent olduğunu ifade etti.

        Konuşmanın ardından törene katılanlar, şehitlerin anısına Marmara Denizi'ne karanfil bıraktı.

        Törene, CHP Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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