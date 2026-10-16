Tekirdağ'da üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazileri kiraya verildi

Kiralanan arazilerde buğday, arpa, ayçiçeği, kanola, yem bitkileri, nohut, mercimek ve kuru fasulye gibi ürünlerin yetiştirilebileceği belirtildi.

Araziler için toplam yaklaşık 596 bin lira kira bedeli belirlendiği, kira bedellerinin arazi sahiplerine ödeneceği, sözleşmelerde yer alan tutarların komisyonlarca belirlenen rayiç bedellerin altında olmayacağı bildirildi.

Aksoy, yaptığı açıklamada, işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılmasının gıda arzına katkı sağlayacağını ve arazi sahiplerine gelir imkanı sunacağını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile kiracılar arasında kira sözleşmeleri imzalandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile ilgili yönetmelik kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilçe komisyonlarının saha incelemeleri sonucu işlenmediği tespit edilen 37 parsel için kiralama duyurusu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.