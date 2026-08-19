Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilogram 342 gram sentetik uyuşturucu, 1291 uyuşturucu hap, 36 bin 510 peçeteye emdiilmiş uyuşturucu, 21 kök Hint keneviri ve 53 bin 380 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

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