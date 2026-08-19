Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy ilçesindeki BSH Kavşağı ve Güveniş Caddesi’nde ulaşım güvenliğini artırmak amacıyla yol düzenleme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özellikle büyük araçların geçişinde sorun yaşanan BSH Kavşağı'ndaki köprü altı geçişi, yol seviyesinin yeniden düzenlenmesiyle daha güvenli hale getirilecek.

Çalışmalar kapsamında bölgede 14 bin ton asfalt serimi, 15 bin metrekare kaldırım yapımı ve 500 metre yeni yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasıyla Çerkezköy'e daha güvenli ve konforlu bir ulaşım aksı kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

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- TEK Market'in 8'inci şubesi Marmaraereğlisi'nde açılacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen TEK Market'in 8'inci şubesi Marmaraereğlisi ilçesinde hizmete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturan TEK Market'in yeni şubesi, 20 Ağustos Perşembe günü düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Düzenlenecek törene, tüm vatandaşlar davet edildi.

- Çınarlı Mahallesi'nde çocuklar açık hava sinemasında buluştu

Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü ile Tekirdağ İl Kültür Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen açık hava çocuk sineması etkinliği Çınarlı Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Safiye Osman Çeliker İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte Muhteşem Kedi Maurice adlı animasyon filmini izledi.

Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte aileler de açık havada sinema izleme deneyimi yaşadı.

- Süleymanpaşa'da park mobilyaları hazırlanıyor

Süleymanpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince üretilen bahçe mobilyaları, Barbaros Mahallesi'ndeki Prestij Park'ta kullanılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Volkan Nallar yapım aşamasındaki bahçe mobilyaları yerinde incelendi.

Mobilyaların kısa sürede park alanına yerleştirilerek vatandaşların kullanımına sunulacağı belirtildi.