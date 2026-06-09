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        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 09:17 Güncelleme:
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.

        Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 454 gram uyuşturucu madde, 31 bin 152 kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 12 bin 239 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 109 bin 375 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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