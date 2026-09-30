Tekirdağ'da yanan karavan kullanılamaz hale geldi
Tekirdağ'da karavanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 30.09.2026 - 11:54 Güncelleme:
Tekirdağ'da karavanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde kamp alanında park halindeki karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, karavan kullanılamaz hale geldi.
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