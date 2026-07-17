Tekirdağ'da yelken yaz okulu başladı

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü tarafından düzenlenen, yelken, yüzme ve İngilizce eğitimlerini kapsayan yaz okulu başladı.



Kulübün yaz okuluna 7-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler katılıyor.





Eğitimlerde katılımcılara yelken sporunun yanı sıra yüzme ve İngilizce dersleri de veriliyor.



Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine, yaz okulunun çocukların hem sportif hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.



Yelken sporunun disiplin, sabır ve takım çalışmasını öğreten önemli bir branş olduğunu belirten Uzel, kurslarda çocuklara özgüven kazandırmayı ve onları bilinçli bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.



Antrenmanların farklı rüzgar ve hava koşullarında kesintisiz sürdüğünü aktaran Uzel, "Yelken eğitimi çocuklara doğru karar verebilme, sorumluluk alma, mücadele etme ve özgüven kazanma gibi önemli yaşam becerileri kazandırıyor. Her manevra yeni bir öğrenme, her rüzgar yeni bir tecrübe, her antrenman ise gelecekteki başarıların temelini oluşturuyor." diye konuştu.



Yaz okulu kapsamında çocukların hem spor yaparak fiziksel gelişimlerini desteklediklerini hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını aktaran Uzel, bugünün küçük yelkencilerinin yarının başarılı sporcuları ve denizcileri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.







