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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural'ı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, 2. Kolordu Komutanlığına gerçekleştirdiği ziyarette Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Daha sonra Vural ve Soytürk bir süre görüştü.

        Ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş de yer aldı.




        -Diyanet-Sen Genel Başkanı Yıldız'dan İl Müftüsü Bilgiç'e ziyaret

        Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre Yıldız'a ziyarette Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kaşıkçıoğlu ile Diyanet-Sen Tekirdağ İl yönetimi eşlik etti.

        Müftü Bilgiç, makamında ağırladığı heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.




        -Marmaraereğlisi'nde sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Marmaraereğlisi Belediyesince Dereağzı Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında 7040 Sokak'ta sıcak asfalt serimi yapıldı.

        Çalışmalarla vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının ilçe genelinde planlı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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