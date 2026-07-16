Tekirdağ'da anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü
Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'da anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Şarköy ilçesi İshaklı Mahallesi'nde anızda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da söndürme çalışmalarını takip etmek üzere bölgeye geldi.
Yangına 2 helikopter, 1 uçak, 10 arazöz, 7 itfaiye ve çok sayıda iş makinesi müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 30 dekar ormanlık alan ve 150 dekar anız zarar gördü.
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