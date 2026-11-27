Yıl sonunda ise katılımcıların hazırlayacağı özel bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

Hobi amaçlı gerçekleştirilecek çalışmaların, vatandaşların kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmasının yanı sıra sosyal etkileşimlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 yaş ve üzerindeki kadın ve erkeklerin ücretsiz katılabileceği topluluk için başvurular 1-11 Aralık tarihlerinde alınacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel halk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yetişkin halk oyunları topluluğu kurulacak.

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