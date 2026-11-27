Tekirdağ'da yetişkin halk oyunları topluluğu kuruluyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel halk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yetişkin halk oyunları topluluğu kurulacak.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel halk oyunlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yetişkin halk oyunları topluluğu kurulacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 yaş ve üzerindeki kadın ve erkeklerin ücretsiz katılabileceği topluluk için başvurular 1-11 Aralık tarihlerinde alınacak.
Katılımcılar, yıl boyunca haftada bir gün düzenlenecek çalışmalarda halk oyunları eğitimi alacak.
Hobi amaçlı gerçekleştirilecek çalışmaların, vatandaşların kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmasının yanı sıra sosyal etkileşimlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.
Yıl sonunda ise katılımcıların hazırlayacağı özel bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.
Topluluğa katılmak isteyenler, başvurularını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin "www.tekirdag.bel.tr" adresinden çevrim içi yapabilecek.
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